Telegram начал тестировать звонки, ссылка на инструкцию по использованию функции опубликована в официальном канале мессенджера.
Звонки доступны для пользователей последней бета-версии Telegram, поскольку они совершаются с тестового сервера, придется проходить еще одну регистрацию, поясняют разработчики.
Соединение защищено шифрованием end-to-end, групповых звонков пока что нет, уточняется в паблике мессенджера в соцсети «ВКонтакте».
В дальнейшем, возможно, звонки будут доступны для десктопной версии Telegram, кроме того, разработчики обещают функцию громкой связи.
Как пишет TJournal, на тестовом сервере в группе @news_telegram пользователи пытаются дозвониться друг до друга, некоторым это удается. Один из участников канала позвонил редактору издания, TJournal отмечает, что качество связи не отличается от обычной.
В начале 2017 года о появлении функции аудиозвонков сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Число активных пользователей Telegram в России за год выросло в три раза, достигнув к концу января 2017 года 6 млн человек.
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