17:55

Telegram начал тестировать звонки, ссылка на инструкцию по использованию функции опубликована в официальном канале мессенджера.

Звонки доступны для пользователей последней бета-версии Telegram, поскольку они совершаются с тестового сервера, придется проходить еще одну регистрацию, поясняют разработчики.

Соединение защищено шифрованием end-to-end, групповых звонков пока что нет, уточняется в паблике мессенджера в соцсети «ВКонтакте».

В дальнейшем, возможно, звонки будут доступны для десктопной версии Telegram, кроме того, разработчики обещают функцию громкой связи.

Как пишет TJournal, на тестовом сервере в группе @news_telegram пользователи пытаются дозвониться друг до друга, некоторым это удается. Один из участников канала позвонил редактору издания, TJournal отмечает, что качество связи не отличается от обычной.

В начале 2017 года о появлении функции аудиозвонков сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Число активных пользователей Telegram в России за год выросло в три раза, достигнув к концу января 2017 года 6 млн человек.