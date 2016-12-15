Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Германии на саммите G-20 в июле, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом», – цитирует Пескова РИА Новости.
Говоря о том, какой может быть первая встреча двух президентов, пресс-секретарь Путина заметил, что «они поговорят друг с другом».
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