21:10

Китайская компания NIO представила концепт электромобиля с автопилотом, получившим название EVE, сообщает The Verge.

Как уточняет издание, в компании работают бывшие сотрудники Uber, Ford и Lyft. EVE разрабатывается для «регулярных поездок по городу и длительных путешествий», и создатели планируют максимально сосредоточиться на «комфорте и развлечениях для пассажиров», пишет The Verge. В концепте, среди прочего, предусмотрена система интерактивных окон с «умными дисплеями», на которые будет выводиться различная информация во время поездки. Отмечается, что электромобиль оснащен панорамной крышей, а также сможет перемещаться и в ручном режиме.

Исполнительный директор компании Падмашри Уорриор описала будущую машину как «мобильную жилую зону, перевозящую людей с места на место». По ее словам, пассажиров «развлечет» бортовой помощник NOMI на основе искусственного интеллекта, который также будет отвечать за систему автопилотирования.

Уорриор также добавила, что электромобиль сможет преодолеть без зарядки 600 миль, а десятиминутная подзарядка позволить ему проехать 200 миль.

NIO планирует вывести автомобиль на американский рынок к 2020 году.

https://www.youtube.com/watch?v=aPzFGtObVTc