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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман опубликовал руководство для «городов-убежищ» по легальному противодействию новому иммиграционному указу президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, демократ Шнайдерман пытается помочь полиции таких городов правильно взаимодействовать с сотрудниками миграционной и таможенной службы США, которые осуществляют «суровую миграционную политику» президента.

Прокурор посоветовал представителям полиции спрашивать о миграционном статусе человека только в случае, если он подозревается в незаконных действиях. Согласно его заявлению, полиция должна исполнять просьбы работников служб о задержании иммигрантов только тогда, когда правоохранительным органам предъявили соответствующий судебный ордер.

Более того, полицейские имеют право отказаться распространять непубличную информацию, включая дату освобождения задержанного иммигранта или дату следующего заседания суда. Таким же образом полиция может не позволять федеральным работникам допрашивать кого-либо только из-за «иммиграционного давления».

Bloomberg уточняет, что в штате Нью-Йорк мигрантам оказывают протекцию девять «городов-убежищ».

6 марта Трамп подписал новый указ о мигрантах. Согласно ему, временный запрет на въезд в США касается граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Из списка исключен Ирак, так как власти страны согласились «усилить сотрудничество» с США в сфере пограничного контроля.

Новый указ не касается тех, кто обладает действующей американской визой или видом на жительство. Тем не менее, сроки запрета на въезд и ограничений на прием беженцев не изменились – 90 дней и 120 дней соответственно.