23:20

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал извиняться от лица правительства страны перед Турцией, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера [11 марта]», – сказал Рютте.

Рютте добавил, что министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя должна «держаться на расстоянии» от страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «научить» Нидерланды международной дипломатии и пригрозил стране санкциями.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 12 марта сообщил, что Анкара будет «предпринимать действия» против Нидерландов, пока государство не извинится за дипломатический скандал, а Рютте тогда сообщил о намерении сделать все для нормализации ситуации.

Конфликт разгорелся 11 марта после запрета на въезд министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу со стороны правительства Нидерландов. Он хотел выступить на митинге и призвать голландцев с двойным гражданством поддержать изменения в Конституцию Турции на референдуме 16 марта. Из страны также выпроводили планировавшую принять участие в митинге Фатму Бетюль Сайян Кайя, объявив ее «нежелательным иностранцем».

Комментируя это, Эрдоган назвал правительство Нидерландов «фашистами» и «нацистскими наследниками».

В связи с произошедшим премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен решил отложить визит в страну турецкого премьера Бинали Йылдырыма.

В Роттердаме, Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста из-за действий голландских властей. В Анкаре была закрыта резиденция посла Нидерландов, в Стамбуле закрыли проходы в здания голландских посольства и консульства. У здания турецкого консульства в Роттердаме полиция задержала 14 человек из-за беспорядков.