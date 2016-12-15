Певица Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017», передает «Первый канал».
Как следует из сообщения, телеканал завершил конкурсный отбор, и «наиболее сильное впечатление» произвела исполненная Самойловой песня «Flame Is Burning».
https://www.youtube.com/watch?v=gkv17jMnFNY
Отмечается, что Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и участвовала в церемонии открытия Паралимпиады в Сочи в 2014 году.
«Евровидение» пройдет весной в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
В 2016 году победу на конкурсе одержала украинская певица Джамала с песней «1944».
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