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Весной в законодательство могут внести поправки, позволяющие по решению суда «замедлять» доступ к сайтам интернет-компаний, нарушившим российский закон. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на чиновников, сотрудников интернет-компаний и операторов связи.

Как объясняет газета, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, ссылаясь на то, что они подчиняются законам стран, в которых зарегистрированы. В связи с этим и появилась инициатива. Отмечается, что в случае принятия норма будет также распространяться на российские компании.

Близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) источник сообщает, что помимо ФАС проект разрабатывают Роскомнадзор и другие ведомства. По его словам, инициатива находится «на финальной стадии» согласования в администрации президента (АП). Высокую вероятность введения нового регулирования подтвердил знающий о проекте от сотрудников администрации человек.

Другой близкий к АП источник «Ведомостей», тем не менее, усомнился в реализуемости идеи в ее нынешнем виде. По его мнению, будет проще увеличить штрафы для нарушителей, а не внедрять «столь сложную технически» задачу.

Представитель комитета по информационной политике заявил изданию, что до «Госдумы проект еще не доходил», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о такой идее не слышал.

Операторы связи рассказали «Ведомостям», что они «не в восторге» от предложения, так как их абоненты будут винить в замедлении доступа к сайтам именно компании связи.

Топ-менеджер «Яндекса», в свою очередь, заявил, что слышал о такой инициативе, но заверил, что компания с ней никак не связана.

Инициатива появилась после дела ФАС против Google, отмечают собеседники газеты.

В конце августа 2016 года ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей за нарушение конкуренции на рынке мобильных приложений. Жалобу на компанию подал «Яндекс». В российской компании утверждали, что Google предоставляет производителям смартфонов доступ к компонентам Android на условиях, которые влияют на их решение предустанавливать на устройства сервисы американской компании.

Позже ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 500 тысяч рублей каждую из-за невыполнения решения ведомства. Компания подала жалобу на это решение, к судебному процессу привлекли «Яндекс».