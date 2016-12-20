02:49

Граждан России будут автоматически подключать к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) во время приема на работу. Это следует из разработанной ЦБ и Минфином концепции проекта федерального закона об ИПК, с которым ознакомились «Ведомости».

Как сообщает издание, работодатель будет автоматически регистрировать нанятого им человека в системе, а работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора самостоятельно.

У работодателей «ключевая роль» в вовлечении граждан в ИПК, и поэтому им будут предоставляться соответствующие льготы: на сумму уплаченных работником взносов компаниии получат вычет по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом – 3% в первые шесть лет и затем 6%, отмечает газета.

Таким образом, в 2019 году, когда систему, предположительно, запустят, всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), заключить с ним договор и выбрать ставку взноса, которая составит от 0 до 6% от зарплаты.

Издание уточняет, что ставку можно будет изменить. Также предусматривается приостановка уплаты взносов на срок до пяти лет. Для тех же, кто ничего не выберет, ставка сначала будет нулевой, а затем начнет каждый год «плавно» повышаться до 6%.

Руководитель научно-образовательного Центра международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения МГЮА Юрий Воронин заявил «Ведомостям», что такая квазидобровольная система – нарушение «гражданского законодательства». Газета в то же время напоминает позицию авторов концепции. По их мнению, «автоподписка наряду с заинтересованностью работодателей – ключевой элемент ИПК, без которого эта система не работает».

Издание также пишет о сложностях с еще одним звеном системы ИПК – центральным администратором, который будет выставлять оферты работникам через работодателей, формировать и обрабатывать пенсионные счета и взносы.

По словам Воронина, «это попытка построить параллельную систему обязательного пенсионного страхования» с коммерческим администратором вместо пенсионного фонда РФ, причем администратору придется заново создавать всю систему учета, что, в свою очередь, «дорого» и «нецелеосообразно». «В этой конструкции НПФ оказываются лишними, так как их функции сводятся только к выплате пенсий – учет ведет центральный администратор, инвестируют управляющие компании», – заключает Воронин.

Ранее стало известно, что в рамках новой пенсионной реформы Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения налоговой нагрузки на россиян в зависимости от их взносов в ИПК.