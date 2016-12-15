04:45

Япония передала Малайзии отпечатки пальцев убитого брата лидера КНДР Ким Чен Нама, пишет Kyodo со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, отпечатки хранились в Японии с 2001 года, когда Ким Чен Нам пытался въехать в страну по поддельному паспорту, а после задержания сообщил местным властям, что хотел попасть в токийский Диснейленд.

Уточняется, что это первый акт помощи со стороны Японии с момента убийства.

Сводный брат руководителя КНДР был убит в феврале, его отравили веществом нервно-паралитического действия в аэропорту Куала-Лумпура.

Прокуратура Малайзии обвинила в убийстве гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айшан. Женщины вину не признали, пояснив, что считали убийство Ким Чен Нама телевизионным розыгрышем. Среди задержанных находится еще один гражданин Малайзии.

Гражданин КНДР Ри Чен Чоль после задержания был отпущен, позже он обвинил власти Малайзии в сговоре.

Полиция также разыскивает еще 4 граждан КНДР, предположительно, причастных к убийству. Сообщалось, что они добирались до Пхеньяна через Москву и Владивосток, но Россия отказалась задерживать их по просьбе спецслужб Южной Кореи.

Южная Корея назвала организаторами убийства Ким Чен Нама 8 сотрудников двух северокорейских министерств.