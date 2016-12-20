В сентябре нынешнего года для депутатов Госдумы могут провести специальную «учебу по законотворчеству». Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к руководству нижней палаты источник.
Газета пишет, что такие курсы понадобятся, прежде всего, одномандатникам, которых перед выборами власть рассматривала как «новых ярких политиков, призванных соединить интересы федерального центра и регионов». При этом в новой Думе подавляющее большинство одномандатников у «Единой России» – 204 человека.
Как отмечает издание, «провластные эксперты» перед выборами считали, что одномандатники сделают Госдуму более активной и влиятельной, а также обозначат приоритет местных и региональных повесток над федеральной.
Тем не менее, уточняют «Ведомости», сами одномандатники «до сих пор не понимают», какой повестки в Госдуме им придерживаться и как лоббировать местные интересы, в связи с чем и появилась идея провести курсы «по законотворчеству».
Как рассказал изданию политолог Константин Калачев, перед выборами «рассказы про преимущества одномандатников перед списочниками были главной фишкой», но сейчас одномандатники, в основном, говорят, что «осматриваются, погружаются в думские дела, набираются опыта, обрастают знакомствами и навыками их использования», при этом никак себя не проявляя.
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