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Глава «Роснефти» Игорь Сечин просил Олега Феоктистова, инициатора ареста Алексея Улюкаева, принять участие в этом деле, еще когда Феоктистов работал в ФСБ. Об этом в номере от 13 марта пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в силовых органах.

Собеседник издания также полагает, что приход Феоктистова в госкомпанию помог продаже пакета акций «Башнефти» в пользу «Роснефти». До этого «Коммерсантъ» писал, что Улюкаев выступал против этой сделки.

Феоктистов пришел в «Роснефть» в сентябре 2016 года. В октябре того же года 50,08% акций «Башнефти» были проданы «Роснефти» за 329 млрд рублей. В ночь на 15 ноября 2016 года Улюкаев был задержан и обвинен в вымогательстве $2 млн у «Роснефти» за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти».

Заметка дополняется.