09:23

Хакер Евгений Богачев, которого несколько лет разыскивает ФБР, связан с российскими разведывательными службами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, разведка РФ поддерживала деятельность Богачева, собирая интересующие ее данные с компьютеров, которые подверглись кибератаке хакера. Как указывает NYT, «почти наверняка» среди зараженных его вирусом устройств были компьютеры американских госслужащих и зарубежных чиновников.

В статье отмечается, что, по данным источников в правоохранительных органах США и компании по кибербезопасности Fox-IT, в первую очередь российскую разведку интересовала информация, где содержались слова «совершенно секретно» или «министерство обороны» и которая касалась военного конфликта в Сирии и на Украине. По данным NYT, хакерская «карьера» Богачева началась более десяти лет назад.

Также указано, что скорее всего, именно благодаря тому, что за Богачевым стоят разведслужбы, он не скрывается, хотя за него предложена награда в размере $3 млн, а открыто живет в Анапе, ездит на дорогих автомобилях и владеет яхтой. Как пишет NYT, он также может совершать заграничные поездки, так как имеет три российских паспорта на разные имена.

Богачев в конце 2016 года попал в санкционный список США наряду с еще одним хакером – Алексеем Беланом, а также главой ГРУ Игорем Коробовым и другими членами руководства спецслужбы: Игорем Костюковым, Владимиром Алексеевым и Сергеем Гизуновым. Как считают власти США, он участвовал в группе, которая стоит за распространением троянского вируса Zeus и использовал в сети псевдонимы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik.