10:37

Индекс доверия частного сектора экономике России достиг трехлетнего максимума. Об этом сообщается в докладе исследовательской компании Markit.

В феврале 2017 года примерно 29% предпринимателей ожидали увеличения своей выручки. В октябре прошлого года этот показатель составлял 18%.

«Данные за февраль показывают, что оптимизм движется в правильном направлении, и все больше фирм предсказывают создание нового бизнеса, увеличения занятости и роста капитальных расходов по сравнению с предыдущим периодом. Это признаки того, что российский экономический подъем, вероятно, получит новый толчок в этом году», – указано в отчете.

Компании ожидают увеличение прибыли из-за подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, профессионального развития сотрудников, выхода на новые рынки и подъема российской экономики. Некоторые бизнесмены указывали на то, что развитие экономики России могут затормозить колебание цен на энергоносители, конкуренция с иностранными компаниями и недостаток капитала.

Отмечается, что по сравнению с мировыми показателями деловая уверенность российских предпринимателей в экономике немного ниже, чем в мире, где 31% бизнесменов ожидает увеличения выручки в 2017 году.

В октябре 2016 года индекс предпринимательской уверенности в российской промышленности вырос впервые за полгода. Осенью он поднялся на один пункт и достиг уровня в минус 4%.