Россия вновь подтвердила статус литературоцентричной страны. В новом романе Владимира Сорокина «Манарага» в постапокалиптическом мире середины XXI века разворачивается настоящая охота за раритетными книгами: их крадут из музеев и частных собраний, их тайно доставляют специально обученные почтальоны, полиция отслеживает контрабанду. Вот только процесс чтения выглядит своеобразно: книги используются в качестве дров для приготовления пищи на открытом огне в подпольном шоу для посвященных – Book’n’grill. При этом горящая книга сообщает свой дух и вкус заказанному блюду: на «Одесских рассказах» Бабеля готовится «гефилте гелзеле», фаршированная куриная шейка; на «Моби Дике» – стейк из тунца; на «Швейке» – свинина, а на «Мастере и Маргарите» – те самые порционные судачки à la naturelle из ресторана «Грибоедов».

Сорокин возвращается к своим концептуалистским корням, блестяще обыгрывая метафору потребления культуры, выраженную в пошлой фразе «вкусно написано», возвращая ее нам в буквальном виде. Он закручивает приключенческий сюжет о поваре-трикстере по имени Геза. Неуловимый для полиции, он путешествует по домам богатых клиентов и по текстам классической литературы, перемежая зарисовки своих гастрономических похождений размышлениями о духе времени. Сорокин давно и прочно освоил кулинарную тему – от пьес «Щи» (там в мире будущего, где власть захватили экологи-вегетарианцы, точно так же орудует подпольная клика «поваров в законе») и «Пельмени» до сборника гастрономических текстов «Пир» и рассказа «Настя», где семья помещика изжаривает в печи собственную дочь (Константин Богомолов только что его экранизировал). Еда у Сорокина становится тотальной раблезианской метафорой отношений власти, насилия, объективации, образом современного общества, словно в фильме Марко Феррери «Большая жратва». Теперь в этот процесс непрерывного приготовления и поглощения вовлекаются и книги.