Декрет Александра Лукашенко №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который ввел сбор, сразу получивший известность как «налог на тунеядство», был принят еще в 2015 году. Но шуму он наделал только сейчас – когда подошел последний срок оплаты.

Декрет обложил ежегодным сбором в размере 360 белорусских рублей ($190) граждан, работающих менее 183 дней в году. Судя по официальным сведениям, заплатили налог только 10% почти из полумиллиона человек, получивших письма из налоговой. Остальные предпочли или выйти на площадь с протестом, или просто ничего не делать – вдруг пронесет. И оказались правы: действие декрета было приостановлено.

Сбор с тунеядцев не первая экзотическая налоговая идея в Белоруссии. До этого вице-премьер предлагал сделать платным посещение поликлиник, а президент – взимать по $100 с выезжающих за границу. Эти предложения так и остались нереализованными, а по поводу выездной пошлины Лукашенко даже пришлось оправдываться: «Вот брякнул себе во вред, наверное».

О негативных последствиях налога на тунеядцев эксперты предупреждали чиновников сразу. Конституционность его вызывает вопросы (труд – право гражданина, а не обязанность), а выгоды для бюджета сомнительны – хотя бы потому, что во время принятия закона не было понимания, сколько тунеядцев наберется в стране. Наконец, эксперты резонно предупреждали, что попытка собирать ежегодно по $190 (сумма, официально никак не обоснованная) с безработных может вызвать возмущение и протесты.

В России сейчас тоже обсуждается идея «налога на тунеядство». Чему может научить опыт соседей?