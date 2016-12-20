Идея поставить юмор на службу власти появилась в советское время, в конце 1920 – начале 1930 годов, начиная с Ильфа и Петрова. Потом для многих поколений было загадкой: как могли миллионными тиражами печатать по сути антисоветские книги, «Золотой теленок» и «12 стульев». Объяснение было найдено относительно недавно – их выход был санкционирован Сталиным, поскольку эти книги в свое время ему были нужны для борьбы с Троцким и Бухариным, с левым и правым уклоном.

С тех пор практика использования юмора – и шире, культуры – для манипуляции, для политических целей – через какие-то тонкие настройки – стала нормой, и в позднесоветское время, и сейчас. Для сигналов обществу, демонстрации потепления, для выпуска пара – то есть юмор тут всегда рассматривается в качестве инструмента, функции. Но в послесталинское время система столкнулась с неожиданным сопротивлением субъекта. Им был, как правило, автор скетчей и исполнитель, юморист (работали обычно в тандеме). Они постоянно норовили выйти за рамки разрешенного, «протащить шутку» через худсовет – на сцену. Ходят целые легенды об этой истории «тихого сопротивления» – они кажутся сегодня наивными, но они важны для нас именно как экзистенциальный акт, желание вырваться за флажки. Этот тип – «советский юморист» – оставался постоянной проблемой для власти (собственно, закрытие первого КВН в 1971 году было глобальным подтверждением этого противостояния); и одновременно олицетворял высшее в человеке – стремление к свободе, прямо как в «Мифе о Сизифе» Камю. Сама природа юмора – его спонтанность, неуловимость, скорость – играли на стороне юмориста, сама природа сопротивлялась запрету.