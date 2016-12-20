10:58

Предложения Минфина об изменении ставки НДС и шкалы страховых взносов могут привести к разовому увеличению инфляции на 2 процентных пункта. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Прайм».

По его словам, в Минфине предлагают установить ставку по НДС и страховым взносам на уровне 22%. Сейчас НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%. Льготы по НДС после изменения ставки в министерстве предложили сохранить.

В результате, по замыслу чиновников, прямая налоговая нагрузка на бизнес сократится, а доля косвенных налогов возрастет. Изменения в налоговой сфере, как ожидается, должны произойти в 2019 году.

Силуанов добавил, что вариант «22/22» может быть нейтральным для бюджета, сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что другими вариантами фискальной реформы, обсуждавшимися в правительстве, были «21/21» и «20/22» соответственно.

В середине февраля глава Минфина говорил, что увеличение НДС хотя бы на 1% приведет к разгону инфляции на 0,5–0,7 процентного пункта. «Соответственно, мы сталкиваемся с проблемой, как мы <…> будем добиваться тех темпов инфляции, которые мы себе ставим – 4% на протяжении трех лет и дальнейшего сокращения», – подчеркивал он.

По итогам 2016 года инфляция в РФ составила 5,4%, став минимальной за всю историю современной России. В январе-феврале 2017 года цены в стране выросли на 0,8%.