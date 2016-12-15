15:38

Евросоюз на полгода продлил санкции против 150 граждан России, ДНР и ЛНР, а также 37 организаций. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

По словам корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, санкции сняли с погибшего командира батальона«Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и также скончавшегося бывшего председателя Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадия Цыпкалова.

Санкции предполагают запрет на въезд на территорию Еврозоны и заморозку счетов, которые открыты в европейских банках. Под запреты попадали российские бизнесмены, чиновники, функционеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В том числе, глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, компания «Алмаз-Антей», Российский национальный коммерческий банк, а также завод шампанских вин «Новый свет».

Срок действия санкций истекал 15 марта. ЕС продлевает их каждые полгода.

Индивидуальные санкции были введены в марте 2014 года после вхождения Крыма в состав РФ и вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, Евросоюз ввел экономические санкции против России, условием для их отмены называют выполнение Минских соглашений Россией. В ответ на санкции в России было введено продуктовое эмбарго.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне в условиях санкций предпочтут «есть снег, чтобы выжить».