12:00

Французская полиция провела обыски на вилле Hier, которой, предположительно, владеет миллиардер Сулейман Керимов. Об этом пишет газета Nice Matin.

По данным издания, обыски прошли 15 февраля и связаны с расследованием о приобретении недвижимости во Франции. Других деталей дела Nice Matin не приводит, уточняя только, что Керимов является одним из крупнейших собственников недвижимости на Лазурном берегу.

В статье говорится, что Керимову может принадлежать недвижимость на Антибах общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Площадь виллы Hier составляет 12 тысяч квадратных метров.

Сулейман Керимов с 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана. Среди активов его семьи – компания Polyus Gold и сеть кинотеатров «Синема парк»; ранее Керимову также принадлежали акции «Уралкалия», ВТБ и группы ПИК. По оценкам Forbes, в 2016 году бизнесмен занял 45-е место среди богатейших бизнесменов России с капиталом $1,6 млрд.