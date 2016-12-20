12:29

«Роснефть» просит установить льготные ставки при покупке земель для строительства на Дальнем Востоке судостроительного комплекса «Звезда». Соответствующее обращение глава компании Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

По данным источников агентства, «Роснефть» решила воспользоваться льготами для зданий в границах бывших закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Компания хочет купить земли для строительства комплекса «Звезда» по ставке 2,5% от кадастровой стоимости.

По информации источника, премьер-министру Дмитрию Медведеву было поручено рассмотреть предложение «Роснефти» и внести предложения по поддержке проекта. Министерство по развитию Дальнего Востока «считает возможным» принять предложение Сечина, добавил собеседник агентства.

Как отметили в «Роснефти», до 1 января 2015 года территория городского округа Большой Камень, где компания хочет построить комплекс, имела статус ЗАТО, поэтому приобрести земли по льготной ставке было невозможно.

Судостроительный комплекс «Звезда» будет создан на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Его запуском занимается консорциум «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть». Стоимость проекта оценивается 146 млрд рублей. На базе «Звезды» будут выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов.