12:40

Гендиректор издательского дома «ИДР-формат», в который входят журналы «Профиль» и «Компания», Евгений Фельдман задержан за шантаж группы «Сумма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Он был задержан ранее, но известно об этом стало только 13 марта, пояснил собеседник агентства.

По данным Life, Фельдман потребовал $200 тысяч за отказ от публикации компрометирующей информации в журналах «Профиль» и «Компания». Он якобы был задержан во время получения платежного поручения на перечисление 6 млн рублей.

Пресс-секретарь группы «Сумма» Екатерина Гришковец подтвердила Republic, что в компании писали заявление на Фельдмана из-за вымогательства взятки, но отказалась комментировать информацию о его задержании.

Пресненский суд Москвы заключил Фельдмана под домашний арест, сообщила пресс-секретарь суда ТАСС. Заседание прошло 10 марта, ему предъявлено обвинение в вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). При этом уточняется, что следствие просило заключить Фельдмана под стражу, но суд не нашел оснований для избрания этой меры пресечения.

Один из совладельцев группы «Сумма» – бизнесмен Зиявудин Магомедов. В 2010 году «Сумма» и «Транснефть» совместно приобрели Новороссийский морской торговый порт (НМТП), компания также участвовала в строительстве «Казань Арены», реконструкции Большого театра в Москве, создании трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Forbes оценивает состояние Магомедова в $900 млн. Оппозиционер Алексей Навальный в 2015 году заявил, что Магомедов предоставил свою яхту для медового месяца пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки. Навальный расценил это как взятку.