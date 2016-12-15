Корпорация Intel купит израильскую компанию Mobileye, занимающуюся программным обеспечением для беспилотных автомобилей. Сумма сделки составит до $16 млрд. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.
Официально Intel работает с Mobileye с 2016 года. В начале этого года компьютерная корпорация начала тестировать беспилотные автомобили, оснащенные технологиями Mobileye.
Израильская технологическая компания Mobileye занимается разработкой интеллектуальных систем помощи водителям (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS), которые позволяют избежать ДТП. С 2007 года технологии компании начали применять ведущие автопроизводители, в том числе BMW, Volvo и GM.
Mobileye также занималась разработкой чипов, которые использовались в системах автопилота автомобилей Tesla. Компании объявили о прекращении сотрудничества в июле 2016 года.
В том же месяце BMW сообщила о своем партнерстве с Mobileye и Intel. К 2021 году компании собираются выпустить на рынок полностью беспилотные автомобили. Ожидается, что первые 40 тестовых беспилотников поступят в продажу уже во второй половине 2017 года.
Mobileye заявила о публичном размещении своих акций в 2014 году. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $10,6 млрд.
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