13:37

Корпорация Intel купит израильскую компанию Mobileye, занимающуюся программным обеспечением для беспилотных автомобилей. Сумма сделки составит до $16 млрд. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

Официально Intel работает с Mobileye с 2016 года. В начале этого года компьютерная корпорация начала тестировать беспилотные автомобили, оснащенные технологиями Mobileye.

Израильская технологическая компания Mobileye занимается разработкой интеллектуальных систем помощи водителям (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS), которые позволяют избежать ДТП. С 2007 года технологии компании начали применять ведущие автопроизводители, в том числе BMW, Volvo и GM.

Mobileye также занималась разработкой чипов, которые использовались в системах автопилота автомобилей Tesla. Компании объявили о прекращении сотрудничества в июле 2016 года.

В том же месяце BMW сообщила о своем партнерстве с Mobileye и Intel. К 2021 году компании собираются выпустить на рынок полностью беспилотные автомобили. Ожидается, что первые 40 тестовых беспилотников поступят в продажу уже во второй половине 2017 года.

Mobileye заявила о публичном размещении своих акций в 2014 году. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $10,6 млрд.