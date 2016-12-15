13:27

Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, который обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Станислава Ильченко.

«Мы рассчитываем, что наказание должно быть минимальным, в виде штрафа, либо условным, если его признают виновным», – добавил он.

Судебный процесс по делу Соколовского начался в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 марта. Ранее блогер выражал готовность отработать назначенное ему наказание в приюте для больных детей.

Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после того, как разместил видеоролик, где показывается, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Сначала он был арестован, а позднее отправлен под домашний арест до 14 августа 2017 года.

В январе 2017 года на Соколовского было заведено еще одно уголовное дело – «о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Поводом послужила «шпионская» ручка, найденная у него при обыске.