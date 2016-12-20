В конце февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным поручил мэру Москвы завершить процесс по сносу и расселению пятиэтажек в столице. А уже 10 марта на сайте Госдумы появился разработанный группой депутатов соответствующий законопроект. Между первым и вторым событием шло бурное обсуждение перспектив этой программы, собирались экспертные круглые столы, составлялись различные версии предварительных списков сносимых объектов, чиновники и депутаты сообщали противоречивые данные о сроках и содержании программы.

Возникали многочисленные вопросы. Например, каким образом правительство Москвы собирается до конца 2018 года успеть снести все пятиэтажки, построенные в 50–70 годы, если их, по разным подсчетам, от 7 до 8 тысяч? Ведь даже лужковская программа переселения, длившаяся почти 20 лет, позволила избавиться только примерно от 1,5 тысяч хрущевок. Какие серии домов будут сноситься? На основании каких критериев будет определяться, подлежит дом сносу или нет – серия, этажность, год постройки, технология, степень износа? Как будет организовано переселение жителей? Законопроект дал ответы на часть из этих вопросов, и ответы оказались довольно интересными.