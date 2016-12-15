14:08

Производитель люксовых смартфонов Vertu вновь сменил владельца. По данным The Daily Telegraph, компанию купили структуры турецкого бизнесмена Хакана Узана примерно за £50 млн. Сам он через представителя заявил изданию о готовности предоставить Vertu необходимые инвестиции, чтобы раскрыть ее потенциал.

Как отмечается в статье, сделку совершила зарегистрированная на Кипре Baferton Ltd, которая финансируется Узаном. Газета напоминает, что ранее семья Узан обвинялась Nokia в мошенничестве; в 2002 году его приговорили заочно к 15 месяцам тюрьмы, но после апелляции приговор был отменен.

Из-за обвинений активы Узана были конфискованы, а семья бежала из Турции, поскольку брат бизнесмена выступает против политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Где сейчас живет семья Узан, неизвестно, хотя они просили политического убежища во Франции.

С 2012 года Vertu перепродавали уже три раза. В 2012 году ее купила шведская EQT VI за €200 млн, а в 2015 году производителя приобрел гонконгский фонд Godin Holdings. Сумма сделки не разглашалась, при этом с 2015 года Godin Holdings не публикует свою отчетность.

Vertu была основана в 1998 году компанией Nokia, а первый свой смартфон представила в 2002 году. К 2015 году Vertu реализовала около 450 тысяч смартфонов по средней цене примерно $6 тысяч.