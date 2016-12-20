15:06

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в качестве заинтересованной стороны привлек к рассмотрению дела о передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщила «Фонтанка».

Кроме того, были привлечены государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор», РПЦ, Министерство культуры РФ и комитет культуры Санкт-Петербурга.

Представительница комитета имущественных отношений, которая выступала на процессе от лица ответчика, заявила, что подписанное Полтавченко постановление о передаче собора «не означает, что он будет передан церкви». Она пояснила, что от РПЦ не поступило заявление в комитет о передаче Исаакиевского собора, которое необходимо для начала процедуры смены владельца. Позднее она уточнила, что заявление было подано на имя губернатора, но оно не имеет юридической силы.

Процесс отложен до 17 апреля.

Георгий Полтавченко в начале января объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование Российской православной церкви. Он пообещал, что музейные функции собора сохранятся, а в церкви заявили, что вход в собор станет бесплатным.

Решение Полтавченко повлекло за собой протесты жителей Санкт-Петербурга. Активисты также подали иск с просьбой проверить законность передачи собора, но суд отказался его рассматривать, объяснив это тем, что распоряжение об Исаакиевском соборе – не окончательное решение, а только план подготовки передачи.

РБК узнало, что губернатор решил передать собор РПЦ, не обсудив это с президентом Владимиром Путиным, что поставило Кремль в «сложное положение». Решить возникшее напряжение предлагалось с помощью совместного пользования собором со стороны города и церкви.