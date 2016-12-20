15:10

«Газпром» в рамках урегулирования обвинений Еврокомиссии по антимонопольному делу готов взять на себя ряд обязательств, которые удовлетворяют европейского регулятора. О предложениях российского концерна сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Так, «Газпром» обязуется разрешить реэкспорт газа в странах Центральной и Восточной Европы, а также исключить из контрактов условия, мешающие свободному перетоку топлива. Кроме того, концерн готов пересмотреть ценообразование в контрактах с Болгарией, Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией. Также «Газпром» решил отказаться от штрафных санкций, которые планировал применить к Болгарии за отказ от проекта по строительству газопровода «Южный поток».

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что пока регулятор собирает ответные предложения клиентов «Газпрома» по выдвинутым компанией инициативам. На это уйдет семь недель, после чего Еврокомиссия может признать обязательства концерна обязывающими для него. В случае, если российская сторона будет нарушать принятые обязательства, «Газпрому» может быть назначен штраф на сумму до 10% глобальной выручки.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» в 2012 году. Как считает регулятор, концерн злоупотребляет положением монополиста в Центральной и Восточной Европе и устанавливает несправедливые цены на топливо. В 2013 году в «Газпроме» предложили урегулировать спор в досудебном порядке, но комиссия с этим не согласилась.