15:13

Участники украинского националистического батальона «Азов» и организации «Правый сектор»(запрещена в России) замуровали вход и витрины офиса «дочки» Сбербанка России в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

https://twitter.com/ArturKra/status/841255947066568704

Националисты установили у входа в банк бетонные блоки и замазали их цементным раствором. На витринах они написали Rusbank.

«Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Гонтаревой (глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева) и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отобрала лицензию (Сбербанка России)», – заявили собравшиеся.

https://www.youtube.com/watch?v=vs5WiHyLdps

Они пообещали бессрочно блокировать работу Сбербанка и круглосуточно дежурить у всех отделений организации. Активисты требуют отобрать у Сбербанка лицензию и принять закон о запрете работы российских банков на Украине.

Отмечается, что в акции участвовали около 100 человек. Полиция не предпринимала никаких действий против собравшихся.

Работа отделения Сбербанка на Владимирской улице была приостановлена в целях безопасности. Как рассказали в пресс-службе банка РИА Новости, отделение возобновит работу после окончания акции.

Ранее протестующие начали блокировать банкоматы Сбербанка. Информация об этом появилась на сайте «Азова» 12 марта. Экраны банкоматов заклеивали наклейками с надписью #rusbankover, а сами аппараты заливали монтажной пеной.

10 марта активисты из так называемого штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили прекратить работу украинской «дочки» Сбербанка. Они заявили, что дают правительству две недели для закрытия предприятия и призвали вкладчиков забирать свои деньги. В противном случае активисты пообещали «закрыть» Сбербанк самостоятельно. В штабе отметили, что причиной таких протестов стало решение Сбербанка на Украине обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.