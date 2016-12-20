16:10

ФСБ выступает против создания пилотных зон в российских регионах для тестирования «законов Яровой», касающихся операторов связи и интернет-компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали источники агентства, на совещании по вопросу реализации «антитеррористического» пакета рассматривались четыре пункта повестки. Три из них касались выбора регионов для тестирования, сетей связей и возможных источников финансирования пилотной версии проекта. ФСБ выступила против них. Кроме того, ведомство «агрессивно» смотрит на последний пункт повестки – поэтапное введение требований закона, уточнил собеседник агентства. В ФСБ считают, что все возможности для реализации «законов Яровой» уже есть.

Ведомство собирается к 30 июня разработать нормативно-правовой акт, в котором будет конкретика по поводу хранения данных операторами связи. В подготовке документа будет участвовать Минкомсвязи, при этом «госорганы не хотят допускать операторов к разработке документа», отметили источники «Интерфакса».

Как сообщил один из участников совещания, силовики считают,

Заметка дополняется.