16:33

Производитель пива Guinness и Airbnb запустили конкурс, победитель которого проведет одну ночь в Gravity Bar, который расположен на крыше дублинской пивоварни. Условия конкурса опубликованы на сайте Airbnb.

Желающим переночевать в баре, который переделают в пентхаус, должно быть не менее 21 года. С 13 по 22 марта они должны зарегистрироваться в Airbnb и заполнить форму на сайте конкурса, кратко описав, почему любят пиво.

Два победителя смогут провести ночь с 24 на 25 апреля в панорамном Gravity Bar, стены которого полностью стеклянные. В стоимость приза входят авиабилеты в Дублин, экскурсия по пивоварне Guinness Storehouse, ужин из шести блюд и услуги дворецкого.

Будущим гостям бара запрещается танцевать в нем, курить, зажигать свечи, а также брать с собой домашних животных (как отмечают в Airbnb, даже тукана, известного персонажа рекламы Guinness).