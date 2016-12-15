17:17

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс подаст жалобу в полицию на вымогательства и клевету против главы компании SFO Concept AD Ильи Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Об этом он сообщил в фейсбуке.

«Илья когда-то был наемным руководителем моей компании, но затем я ему её продал. В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой чудесной компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации», – пояснил он.

Глава «Роснано» также обвинил в сотрудничестве с Сучковым журналиста Олега Лурье, которые ранее 13 марта опубликовал расследование. В нем Чубайса обвиняют в легализации денег через перепродажу земельного участка аффилированным с ним компаниям. К ним присоединился и ведущий «Воскресного вечера» на России-1 Владимир Соловьев, отметил он. «Странно, если бы этого не произошло», – заключил Анатолий Чубайс.

Глава «Роснано» ранее предсказал появление телепередач о своих «происках». «Внимательно следим за руками: всего одно движение и они снова запоют о происках Чубайса», – заявил он. Так Чубайс прокомментировал исследование, в котором сказано, что герои программ Соловьева разделяются на «добро» и «зло», а последних обычно играют иностранцы или «карикатурные персонажи 90-х».

В сентябре Forbes узнал о потере Чубайсом поместья на Рублевке за $40 млн из-за конфликта с собственником недвижимости – компании SFO Concept AD и его кредиторов. Кредиторы, по словам Сучкова, принуждают его продать участок по заниженной цене ($7–12 млн), а далее его якобы сможет выкупить Чубайс. Представители Чубайса позднее заявили, что глава «Роснано» продал компанию SFO Concept AD Илье Сучкову в 2013 году. А сам он хотя и планировал выкупить поместье, но отказался от этой идеи.