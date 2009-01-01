Дональду Трампу пора писать новую книгу. Если в первой под названием «Искусство сделки» он рассказывал, как добиться успеха, то во второй он должен рассказать, как добиться самого низкого президентского рейтинга в истории по итогам первых двух месяцев работы (16 февраля он достиг 38%, к 18 марта опустился до 37%). Самым популярным в марте 1953 года был Дуайт Эйзенхауэр с 74%, вторым по непопулярности (после Трампа) – в марте 1993 года – Билл Клинтон с его 53%

Трампа преследуют неудачи. Сначала суд заблокировал его первый указ о мигрантах, та же участь постигла и второй вариант указа. Параллельно развивается набивший оскомину «российский след». Последним провалом стал отзыв самими республиканцами проекта, призванного заменить систему медицинского страхования для Obamacare – ее отмена была одним из главным предвыборных обещаний Трампа.

Первоначально спикер Палаты представителей Пол Райан запланировал голосование по законопроекту на 24 марта, но из-за противодействия крайне правых был вынужден отложить его на день. Но даже после серьезных уступок несогласной с проектом группе республиканцев House Freedom Caucus нужного количество голосов не набиралось. Накануне нового голосования 25 марта Райан, посовещавшись с Трампом, отменил голосование, решив не позориться.

Obamacare-лайт