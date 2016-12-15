18:42

Следствие прекратило один из эпизодов уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Гайзера Вячеслава Леонтьева.

По его словам, речь идет о даче взятки мэру Сыктывкара Роману Зенищеву. Как пояснил Леонтьев, следователи сняли это обвинение с Гайзера в связи с его непричастностью к преступлению.

Адвокат добавил, что такое решение было принято следствием еще в январе, однако защита узнала об это только сейчас. Обвинения во взятке мэру Сыктывкара были предъявлены Гайзеру в августе 2016 года.

Гайзер находится под арестом с сентября 2015 года. В Следственном комитете (СК) считают, что он является главой преступного сообщества, целью которого было «совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственного имущества».

Следователи также полагают, что всего в сообщество входят более десяти человек. Уголовное дело против них было возбуждено по статьям УК РФ «организация и участие в преступном сообществе», «мошенничество» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой».

О том, что следствие по делу Гайзера завершено, СК сообщил в конце января 2017 года. Тогда же Леонтьев пожаловался, что следователи до сих пор не разъяснили Гайзеру суть предъявленного ему обвинения о руководстве преступным сообществом.