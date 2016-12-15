Австралия столкнулась с нехваткой электроэнергии. На юге страны произошли отключения, без света остались десятки тысяч домов. В ближайшие годы, по прогнозам, с недостатком электричества могут столкнуться и другие штаты – Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд. С 2018 по 2021 годы предполагаемый дефицит составит до 360 гигаватт-час.

Это привлекло внимание Илона Маска, который сходу заключил пари в твиттере с австралийским миллиардером Маком Кэнном-Бруксом, а потом провел переговоры с премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом. Tesla предложила установить в Южной Австралии сеть своих батарей – чтобы запасать солнечную энергию (один из главных источников при производстве электричества в регионе) и использовать ее при необходимости. Чтобы привлечь больше внимания к проекту – пообещала справиться за 100 дней (если не успеет – завершить его бесплатно).