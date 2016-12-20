Российские чиновники нашли новый рычаг воздействия на зарубежные интернет-компании, которые не выполняют требования российского законодательства. Как написали в понедельник «Ведомости», уже весной могут появиться поправки в законодательство, позволяющие по решению суда замедлять доступ к определенным сайтам. Вероятность того, что поправки будут приняты, очень велика, утверждают источники издания в администрации Кремля и интернет-компаниях.

«Ведомостям» удалось ознакомиться и с текстом законопроекта. По данным газеты, поправки планируется внести в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), в законы о защите прав потребителей и о защите конкуренции. Планируется, что при первом административном нарушении компании скорость доступа к принадлежащему ей сайту будет снижена, а при повторном – ресурс могут заблокировать на срок до трех месяцев. Как пишут «Ведомости», регулировать процесс будет Роскомнадзор. Снизить скорость доступа или заблокировать сайт можно будет по решению суда, а досрочно отметить такое решение сможет только Мосгорсуд.

Что и как может замедлиться?

Зачем это нужно?

В России уже давно отлажена процедура блокировки сайтов. Без решения суда могут быть заблокированы площадки, распространяющие детскую порнографию, информацию о наркотиках и суицидах. Другие сайты могут блокироваться по решению суда. Например, сейчас заблокирована социальная сеть LinkedIn, руководство которой отказалось переносить в Россию собственные серверы. Но подобные методы не решают всех проблем.

Как пишут «Ведомости», инициатива родилась в ходе обсуждения дела «ФАС против Google». Российская антимонопольная служба еще в 2015 году вынесла по жалобе «Яндекса» решение о том, что американская интернет-корпорация злоупотребляет монопольным положением на рынке приложений для устройств на базе Android. ФАС наложила на Google штраф за нарушение закона о конкуренции в размере 438 млн рублей, но Google до сих пор оспаривает предписание в судах, хотя и получил за его неисполнение дополнительный штраф 1 млн рублей.