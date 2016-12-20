19:01

Урицкий районный суд Орловской области оштрафовал трех представителей евангельских христианских баптистов по «закону Яровой». Об этом сообщают «Орловские новости».

По данным издания, суд над баптистами состоялся 10 марта. Все трое обвиняемых проходили по статье 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Суд признал, что баптисты незаконно распространяли религиозную литературу и приглашали людей на свои собрания, при этом они не уведомили Минюст о своей деятельности. В итоге каждого миссионера приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей.

В конце сентября 2016 года в Орле по «закону Яровой» был осужден баптист Дональд Оссеваарде. Его оштрафовали за чтение Библии у себя дома. Оссеваарде стал одним из первых миссионеров, осужденных по новому закону. В феврале он уехал из России.

В январе было прекращено дело против преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого также обвиняли в незаконном миссионерстве. Заявление на Угая написал житель Санкт-Петербурга Наиль Насибулин. По его мнению, педагог нарушил закон, когда читал лекцию о йоге в рамках фестиваля индийской культуры «Ведалайф».

Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических «законов Яровой» в июле 2016 года. В числе прочего, документ вводит ограничения на миссионерскую деятельность. Нормы «закона Яровой» раскритиковали представители различных религиозных конфессий и правозащитники.