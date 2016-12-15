19:35

Сотрудники российской частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп работали в Ливии по «официальному обращению» африканского государства. Об этом РБК рассказал генеральный директор РСБ-Групп Олег Криницын.

Он подчеркнул, что «в данном случае Ливия выступила с инициативой, к нам обратились». Криницын подтвердил, что представители РСБ-Групп выполняли работы по разминированию завода в Бенгази.

По словам Криницына, специалисты компании не участвуют в боевых действиях, они ведут работы по разминированию, охраняют корабли от пиратов. Глава РСБ-Групп добавил, что за помощью к компании, например, обращалась Колумбия и другие страны, которые он назвать не может, так как «конкуренты следят за нами, а мы за ними».

12 марта о работе РСБ-Групп в Ливии сообщило Reuters. Сотрудников компании агентство назвало наемниками. Криницын в разговоре с Reuters отказался сообщить, кто нанял его компанию.

По данным Reuters, специалисты РСБ-Групп работали в той части Ливии, которая контролируется командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром. В марте швейцарская Neue Zürcher Zeitung писала, что российские власти стали проявлять интерес к Хавтару после того, как тот стал контролировать большинство нефтяных портов Ливии.