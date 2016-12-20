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Половина россиян согласились с тем, что большинство российских судей берут взятки. Об этом говорят результаты опроса ФОМ.

Опрос был проведен 19 февраля 2017 года. Согласно полученным данным, 56% респондентов считают, что среди судей распространена коррупция. При этом 21% верят в неподкупность работников судов. Как отмечает ФОМ, с 2004 года ситуация улучшилась: тогда 67% россиян назвала судебную систему коррумпированной.

По мнению 43% респондентов, в стране часто выносятся несправедливые приговоры, 29% считают, что такое случается редко. Самыми несправедливыми приговорами россияне считают судебный процесс по делу «Оборонсервиса» (13%) и приговоры «золотой молодежи» (5%). Помимо этого 3% опрошенных сочли суды над взяточниками пристрастными.

Заслуженные приговоры, по мнению россиян, были вынесены взяточникам (3%), убийцам, маньякам и насильникам (3%), а также по делам Ходорковского, Васильевой, «золотой молодежи», террористов, бандитов и в отношении себя – по 1% респондентов.

Положительно оценивают работу судов 32% россиян, отрицательно – 34%. ФОМ отмечает, что с годами это соотношение улучшается.