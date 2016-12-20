Как минимум две из открытых в феврале семи экзопланет системы TRAPPIST-1 могли утратить атмосферу из-за воздействия излучения звезды.
К такому выводу пришли астрономы Женевской обсерватории, пишет Business Insider. Если это так, то на поверхности планет жидкой воды нет.
Вместе с тем, спектральное излучение показало, что звезда, вокруг которой вращаются планеты, может быть достаточно молодой, значит, у нее не было достаточно времени, чтобы лишить все планеты атмосферы.
NASA объявило об обнаружении еще семи похожих на Землю планет 22 февраля. Три из них расположены в обитаемой зоне, на них, по данным NASA, может находиться жидкая вода и атмосфера.
Заметка дополняется.
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