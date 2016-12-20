22:15

Как минимум две из открытых в феврале семи экзопланет системы TRAPPIST-1 могли утратить атмосферу из-за воздействия излучения звезды.

К такому выводу пришли астрономы Женевской обсерватории, пишет Business Insider. Если это так, то на поверхности планет жидкой воды нет.

Вместе с тем, спектральное излучение показало, что звезда, вокруг которой вращаются планеты, может быть достаточно молодой, значит, у нее не было достаточно времени, чтобы лишить все планеты атмосферы.

NASA объявило об обнаружении еще семи похожих на Землю планет 22 февраля. Три из них расположены в обитаемой зоне, на них, по данным NASA, может находиться жидкая вода и атмосфера.

Заметка дополняется.