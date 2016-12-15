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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на власти Нидерландов за то, что двум турецким министрам запретили въезд на территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

«Они используют международный закон, когда это им выгодно. Мы тоже обратимся в ЕСПЧ», – заявил Эрдоган.

Он также отметил, что его «друзья» в данный момент занимаются «необходимыми приготовлениями».

Турецкий лидер пригрозил ввести дипломатические санкции против голландских властей. Как отмечает источник агентства в Анкаре, об экономических санкциях речь не идет, ограничения могут быть введены с сфере культурного, военного и технологического взаимодействия.

Позже Вице-премьер Турции объявил о вводе временного запрета на въезд дипломатов из Нидерландов, передает Associated Press. Анкара также отменила все запланированные встречи с представителями голландского правительства. Кроме того, послу Нидерландов запретили возвращаться в Турцию после поездки.

Конфликт между двумя странами разгорелся 11 марта после запрета на въезд министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу со стороны правительства Нидерландов. Сообщалось, что Чавушоглу собирался выступить на митинге и призвать голландцев с двойным гражданством поддержать изменения в Конституцию Турции на референдуме 16 марта. Позже по той же причине из страны выдворили министра социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя, объявив ее «нежелательным иностранцем».

Эрдоган назвал голландское правительство «фашистами» и «нацистскими наследниками». Он также пообещал, что Нидерланды «заплатят» за испорченные отношения с Турцией. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиниться перед Анкарой.

В Роттердаме, Анкаре и Стамбуле против действий голландских властей были проведены акции протеста. В турецкой столице закрыли резиденцию посла Нидерландов, в Стамбуле заблокировали проходы в здания голландских посольства и консульства. У турецкого консульства в Роттердаме во время беспорядков были задержаны 14 человек.