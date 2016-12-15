Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, что план республиканцев по замене реформы здравоохранения Obamacare может оставить без страховки 24 миллионов американцев к 2026 году. Об этом пишет CNBC.
Ведомство отмечает, что в случае принятия законопроекта уже в 2018 году число людей без страховки увеличится на 14 миллионов, а спустя еще 8 лет – на 24. Таким образом, всего к 2026 году без страховки могут остаться 52 миллионов человек.
При этом в Конгрессе признают, что новая реформа здравоохранения может снизить дефицит бюджета на $337 миллионов в 2017–2026 годах.
Законопроект об изменении системы здравоохранения США был внесен в Конгресс США 6 марта. Он отменяет главный элемент Obamacare – обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина. При этом предлагается сохранить два самых популярных среди американцев пункта программы, принятой администрацией Барака Обамы. Так, страховщики по-прежнему не смогут отзывать медстраховку у уже болеющих людей, а граждане США до 26 лет будут застрахованы по полисам своих родителей.
Два комитета палаты представителей уже одобрили законопроект о замене Obamacare, однако представители демократической партии протестуют против принятия документа.
Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, пообещав, что тот предоставит американцам «больше выбора за меньшую цену».
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