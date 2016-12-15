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Информатор по делу Магнитского Александр Перепеличный, умерший в 2012 году, мог быть отравлен щами из щавеля. Такую версию высказали на предварительных слушаниях по делу, пишет Guardian.

Первоначальной причиной его смерти называлась сердечная аритмия. Однако в ходе расследования появились данные о том, что он был отравлен редким ядом растительного происхождения.

По одной из версий, Перепиличный в день смерти съел щавелевый суп, однако проведенные после смерти анализы не обнаружили в желудке бизнесмена следов щавеля.

«Возможно, кто-то подменил щавель чем-то другим», – предположил адвокат Боб Моксон Браун.

Он также отметил странным тот факт, что у вдовы Перепеличного не были взяты показания по поводу того, что ее муж ел в этот день.

Полиция графства Суррей, где умер Перепеличный, считает его смерть естественной. Ее представитель на слушаниях отметил, что никаких «распознаваемых» токсинов в организме россиянина найдено не было.

Александр Перепеличный умер в 2012 году в возрасте 44 лет во время пробежки в графстве Суррей. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Перед своей смертью он говорил, что в его адрес поступают угрозы. Позже адвокаты фонда обвинили российские спецслужбы в причастности к его гибели.