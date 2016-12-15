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Верхняя палата британского парламента одобрила законопроект о начале выхода страны из состава ЕС без поправок, передает Reuters.

После того, как закон одобрит королева Елизавета II, премьер-министр Терезу Мэй получит полномочия запустить процедуру Brexit.

Ранее Палата лордов добивалась внесения в законопроект двух поправок. Первая касалась предоставления гарантий находящимся на территории страны гражданам ЕС, другая – наделения парламента возможностью заблокировать действия Мэй по выходу из союза. Однако после того как нижняя палата отвергла поправки, верхняя приняла закон без них.

Процесс выхода из ЕС должен быть начат к 31 марта. При этом, как отмечал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, Великобритания окончательно покинет Евросоюз через два года.

Референдум о Brexit прошел летом 2016 года. Тогда более половины британцев высказались за выход страны из ЕС. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его место заняла Тереза Мэй, ранее возглавлявшая Министерство внутренних дел.