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Техническая часть расследования катастрофы самолеты Минобороны Ту-154 над Черным морем завершена. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, после взлета экипаж не допускал ошибок: самолет не выходил на закритические углы атаки, не терял скорость и «вообще не падал». Однако через минуту после взлета на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация». По словам собеседника «Коммерсанта», главный пилот Роман Волков, вместо того, чтобы продолжать набирать высоту, перевел машину в режим посадки.

Эксперты считают, что причиной ошибки могла стать дезориентация летчика в пространстве. Как пишет газета, в таком случае Волков должен довериться приборам, но он их «видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям».

Издание отмечает, что военные специалисты изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, а также проверяют его летную подготовку.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что списать катастрофу лишь на предполагаемую ошибку командира экипажа неправильно. По их мнению, причиной крушения самолета стал комплекс факторов, в том числе усталость летчиков.

Самолет Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.