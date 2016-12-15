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Президент США Дональд Трамп дал ЦРУ право совершать атаки по целям террористов с использованием беспилотников. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента.

Издание отмечет, что этим указом Трамп отменил ограничения, наложенные на спецслужбу Бараком Обамой. Администрация предыдущего главы государства установила запрет на использование ЦРУ собственных беспилотников, чтобы наладить координацию между разведслужбой и Пентагоном.

WSJ узнала, что ЦРУ уже воспользовалось новыми полномочиями. В конце февраля спецслужба нанесла удар по одному из лидеров Аль-Каиды, однако администрация Трампа не раскрывала, что за этой операцией стоит не Пентагон, а ЦРУ.

Ранее сообщалось, что группа морских пехотинцев США прибыла в Сирию для «битвы за Ракку». По данным Washington Post, администрация президента США собирается увеличить количество войск американского спецназа и вертолетных атак в Сирии.

В конце февраля Трамп распорядился в течение месяца подготовить план по борьбе с ИГИЛ. За этот срок президент потребовал найти новых партнеров для возглавляемой США коалиции