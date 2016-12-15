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Власти Санкт-Петербурга распорядились вывезти экспонаты музея «Исаакиевский собор» к Пасхе – 16 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники, близкие к Министерству культуры.

По словам собеседников РБК, распоряжение директору музея Николаю Бурову было отдано устно. Как пояснил источник, у чиновников «есть желание» передать весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ к празднику.

Как уточнил собеседник РБК, речь идет не просто о вывозе экспонатов, а фактически об объединении музея Исаакиевского собора и истории Петербурга. Обсуждается вариант перемещения экспонатов в музей истории Петербурга, так как у музея собора нет подходящих помещений. В свою очередь, директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин заявил, что «исходя из элементарного корпоративного братства» готов принять коллекцию Исаакия, чтобы она не оставалась «на улице».

Источник РБК также подчеркнул, что с исполнением распоряжения петербургских властей возникает много сложностей, в том числе из-за ограниченных сроков, а также в связи с тем, что официальная заявка РПЦ на передачу собора до сих пор не подана.

Сам Буров отказался от комментариев. В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и в Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ пока не ответили на запрос РБК.

В начале февраля руководство 23 петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ до Пасхи. По их словам, это станет «лучшим подарком христианам всего мира».

Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января, после этого в городе прошли несколько акций протеста против такого шага. Полтавченко обещал, что собор сохранит свою музейную функцию, а в РПЦ отмечали, что в нем не будут проводиться атеистические экскурсии, «будут искусствоведческие и множество исторических».