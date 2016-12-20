09:27

Сообщения о присутствии российского спецназа на границе с Ливией являются «уткой». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает «Интерфакс».

По словам Озерова, военное присутствие РФ в Ливии невозможно без санкции Совета безопасности ООН или обращения ливийских властей. Сенатор отметил, что подобные публикации могут быть попыткой отвлечь внимание от намерений США применить спецподразделения в Ливии.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал сообщения о спецназе РФ, прибывшем на авиабазу в Египте рядом с ливийской границей, фейком. Он добавил, что эти «вбросы» являются элементами информационной войны «всех против всех».

«Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания», – цитирует сенатора РИА Новости.

О переброске российских военных специалистов и беспилотников на египетскую авиабазу в Сиди Барани в 100 километрах от границы с Ливией ранее сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники США и Египта. В то же время представитель командования армии Египта заявил, что иностранных солдат на территории страны нет.

12 марта Reuters рассказало о присутствии в Ливии специалистов частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп. Глава ЧВК позднее объяснил, что сотрудники компании находятся там по «официальному обращению» ливийских властей и ведут работы по разминированию одного из предприятий, а не участвуют в боевых действиях.