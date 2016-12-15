Запрет на продажу табака россиянам, родившимся после 2015 года, сохранен в доработанном проекте антитабачной концепции до 2022 года только в качестве стратегической цели. Об этом сообщается в пресс-релизе Минздрава.
«Данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого – формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка», – подчеркнули в Минздраве.
В министерстве отметили, что из обновленного документа также исключено положение о повышении ставок акцизов на сигареты. Однако остался ли в антитабачной концепции пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков, неизвестно.
В середине января министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркивала, что запрет на продажу табака гражданам РФ, родившимся после определенного года, – только «вектор», в направлении которого надо двигаться. В целом такой запрет она назвала смешным.
Заметка дополняется.
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